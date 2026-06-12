Sora celebra il Sacro Cuore di Gesù e Sant’Antonio di Padova: fede, tradizione e condivisione al Distretto C

SORA – Un momento di preghiera, comunità e tradizione accompagnerà i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù e di Sant’Antonio di Padova presso il Distretto C di Sora. L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 12 giugno 2026, alle ore 11.00, quando dipendenti, cittadini e fedeli si riuniranno per partecipare alla Santa Messa dedicata a due figure centrali della spiritualità cristiana: il Cuore misericordioso di Cristo e il Santo francescano, tra i più amati della tradizione popolare.

La celebrazione sarà presieduta da Padre Salvatore e rappresenterà un’importante occasione di raccoglimento spirituale per il personale della struttura e per quanti vorranno prendere parte all’evento. Il programma prevede inoltre la tradizionale benedizione del pane, simbolo di condivisione, solidarietà e provvidenza, particolarmente legata al culto di Sant’Antonio.

Nel corso della funzione sarà impartita anche la benedizione della tela d’altare, un gesto che sottolinea il valore religioso e comunitario dell’iniziativa. La celebrazione si svolgerà presso la sede del Distretto C in Via Piemonte, Sora.

L’evento, promosso dai dipendenti del Distretto C, rinnova una tradizione che unisce fede e senso di appartenenza, offrendo un momento di incontro capace di rafforzare i legami umani e professionali all’interno della comunità lavorativa.

Attraverso la devozione al Sacro Cuore di Gesù, simbolo di amore, misericordia e compassione, e alla figura di Sant’Antonio, conosciuto come il santo della carità e della vicinanza ai più deboli, la manifestazione vuole trasmettere un messaggio di speranza, fraternità e attenzione verso il prossimo, valori che continuano a mantenere una forte attualità anche nella società contemporanea.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano condividere questo momento di spiritualità e tradizione, nel segno della devozione e della comunità.