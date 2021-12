Attimi di apprensione poco fa al centro commerciale di Sora in via Selva. Dove il cuoco del ristorante situato all’interno del complesso del centro commerciale si è sentito male. Sono subito intervenuti gli uomini dell’AVESS che sono in pianta stabile al centro commerciale proprio per dare assistenza sanitaria ai visitatori del centro. Dopo i primi soccorsi effettuati dall’AVESS sono giunti sul luogo i sanitari del 118 che hanno trasportato il malato presso il nosocomio locale.

Correlati