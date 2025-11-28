Sora / Castrocielo in lutto: addio a Maristella Mariani, la “stella” della musica lirica ciociara

È una giornata di profondo dolore per la comunità di Castrocielo e per l’intero mondo musicale della provincia di Frosinone. Si è spenta questa mattina, all’ospedale di Caserta, Maristella Mariani, 48 anni,nata a Sora, cantante lirica e insegnante di musica molto apprezzata, figura di riferimento per generazioni di studenti e per l’ambiente artistico locale.Il malore che l’aveva colpita alcuni giorni fa, durante un concerto lirico a Nola, si è rivelato tragico. L’artista aveva accusato un improvviso malessere mentre si trovava sul palco; le sue condizioni erano apparse subito gravissime, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove i medici hanno tentato ogni possibilità terapeutica. Questa mattina, però, il suo cuore ha cessato di battere.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa, lasciando sgomenti studenti, colleghi, amici e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla. Maristella Mariani era molto amata non solo per il suo talento vocale, ma anche per la sua dedizione all’insegnamento: condivideva la sua passione per la musica con i ragazzi dell’Istituto Bragaglia di Frosinone, trasmettendo entusiasmo, tecnica e sensibilità.

Profondo il dolore dell’intera comunità di Castrocielo. Il sindaco Gianni Fantaccione ha espresso il cordoglio del paese con parole toccanti:

“Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. È venuta a mancare una voce del canto, una stella della musica, la nostra stella. Desideriamo lasciare spazio al dolore, al silenzio e al ricordo della sua splendida figura, della sua arte e della luce che ha donato a tutti noi.”

Il borgo si prepara ora a dare l’ultimo saluto a una donna che, con il suo talento e la sua umanità, aveva saputo lasciare un segno indelebile.

I funerali si terranno domani alle ore 16 nella Chiesa di Santa Lucia a Castrocielo

