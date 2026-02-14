Sora-Cassino, violento scontro tra due auto: Jeep si ribalta nella scarpata, 17enne elitrasportata

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Sora-Cassino, dove due vetture si sono scontrate in un impatto particolarmente violento che ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, un 60enne di Castelliri, alla guida di una Fiat 500 e con a bordo i suoi due figli, mentre procedeva in direzione Cassino avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a collidere contro una Jeep Avenger condotta da un 50enne di Cassino. Sull’altra vettura viaggiavano anche la moglie, 49 anni, e la figlia di 17.

A seguito dell’impatto, la Jeep è finita fuori strada, precipitando nella scarpata e ribaltandosi fino ad arrestare la propria corsa contro un albero. Una scena drammatica che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, impegnati a lungo per estrarre i tre occupanti rimasti incastrati nell’abitacolo.

La donna di 49 anni è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cassino. Più gravi le condizioni della 17enne, per la quale si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Anche il 60enne di Castelliri e i due figli, che viaggiavano sulla Fiat 500, sono stati condotti al nosocomio di Cassino per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Sant’Elia Fiumerapido e Cassino, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche i tecnici Anas e le Polizie locali di Cassino e Sant’Elia per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area.

La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

Foto archivio