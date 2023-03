Sora – Casolare in via Marsicana ritrovo di tossicodipendenti (FOTO)

Un casolare su via Marsicana a Sora e’ diventato un ritrovo per tossicodipendenti. Tutto succede di sera, la denuncia e’ di alcuni residenti della zona che dichiarano di aver più volte segnalato alle autorità competenti il fatto ma senza risultati, aggiungono ancora i residenti: “Lo sanno tutti qui che la sera e’ un via vai di persone che vengono a drogarsi, ma nessuno fa nulla e qui si vive nella paura di rientrare a casa.” Tutto questo accade a due passi dal centro cittadino.

Le foto sono di Massimo Di Ruscio

