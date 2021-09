Sora – Caserma, Protezione Civile e Croce Rossa: l’impegno concreto di Eugenia Tersigni. Le proposte del programma elettorale

Nei giorni scorsi si è tenuto a Sora nella Caserma “Simone SIMONI” , sede del 41º Reggimento “Cordenons “ un importante appuntamento per i giovani del territorio. Si sono svolti i primi “open day” in favore degli aspiranti VFP1 del 1° Blocco 2021.

A Sora il personale affluito nella caserma “S. Simoni” è stato accolto dal Comandante del 41° Reggimento IMINT “Cordenons”, Colonnello Giacomo Massa il quale, dopo il saluto di benvenuto da parte di tutto il personale del Reggimento, ha stimolato i giovani visitatori a cogliere l’occasione di interagire col personale militare del reparto per condividerne le esperienze, al fine di consolidare e perseguire le intenzioni manifestate con l’adesione al bando di reclutamento.

Sora dunque torna ad essere al centro dell’attenzione in tema di opportunità lavorative per i giovani nel mondo delle Forze Armate.

“Noi – spiega il candidato sindaco Eugenia Tersigni – riteniamo che la Caserma Militare deve tornare ad essere al centro dell’agenda politica del territorio per riappropriarsi del ruolo importante che in passato ha avuto in termini di opportunità e sviluppo. Un indotto non da poco ed una risorsa imprescindibile per la città. La politica non deve essere miope in tal senso ma bisogna che si faccia trovare pronta a cogliere le opportunità che il mondo militare ed in particolare la Caserma Simone Simoni offre. Per questo è uno dei temi centrali del nostro programma. Proprio nel nostro programma abbiamo inserito la volontà di riprendere il “Progetto Caserme Aperte” per l’utilizzo delle strutture della caserma da parte delle istituzioni esterne (scuole e università) così come in passato. Quindi riprendere i rapporti al fine di stipulare un accordo Comune, Università, Ministero Difesa per l’istituzione di corsi universitari. Attraverso l’istituto della permuta con un protocollo d’intesa con il Ministero Difesa, puntiamo ad avere l’acquisizione a patrimonio comunale di una palazzina ex alloggi in via S. Antonio Forletta attualmente in disuso (con successiva ristrutturazione con fondi comunitari) da utilizzare in base alle necessità del territorio. Abbiamo previsto – spiega ancora Eugenia – la stipula di un protocollo d’intesa con il Ministero Difesa per contribuire, attraverso le risorse comunitarie, alla ristrutturazione del cinema Teatro interno alla caserma Simoni, per dotare il territorio di una ulteriore struttura da 800 posti a sedere da mettere a disposizione anche delle scuole per le proprie attività. Abbiamo previsto un Protocollo d’intesa con Ministero Difesa per l’utilizzo delle strutture socio ricreative presenti in caserma (sala convegno, palestra, campo di calcetto, campo basket, ecc.) con implementazione/ristrutturazione delle strutture attraverso i fondi comunitari”.

“Abbiamo pensato – aggiunge Eugenia – alla Protezione Civile e al lavoro dei volontari: ci faremo promotori di un protocollo d’intesa con i comuni limitrofi per la lotta agli incendi per dotarsi di validi strumenti antincendio che favoriscano gli interventi. Per quanto concerne la Croce Rossa Italiana inoltre, ci faremo promotori di un protocollo per l’istituzione di una sede a Sora”.

COMUNICATO STAMPA