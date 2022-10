Sora – Casco refrigerante per chemioterapia al SS. Trinità: stamattina il primo trattamento

Partito oggi, con il primo trattamento su paziente, il nuovo servizio del reparto Oncologia dell’ospedale Santissima Trinità di Sora: il casco refrigerante per chemioterapia.La paziente è stata accolta nel Day Hospital in una stanza dedicata: il casco refrigerante è stato acceso mezz’ora prima dell’inizio della terapia, indossato per tutta la durata del trattamento e per i novanta minuti successivi la fine dello stesso.Il suo funzionamento, come confermato dai recenti risultati, aumenta la qualità della vita e induce benefici psicologici nelle pazienti. Il servizio andrà avanti.

COMUNICATO STAMPA ASL FR – FOTO ARCHIVIO

