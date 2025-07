Sora – “Carnevale Estivo, tutto pronto per la seconda edizione”

A Sora il Carnevale non è solo una festa invernale: quest’anno torna una seconda e vivace edizione estiva.

Sabato 12 luglio 2025, dalle 21.30, è in programma una meravigliosa parata di carri allegorici, illuminati scenograficamente per l’occasione.

L’evento, che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sora ed il Comitato Permanente del Carnevale del Liri, vanta il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone.

Saranno ben 8 i carri che sfileranno, partendo da Via Napoli, percorrendo Corso Volsci con arrivo in Piazza Indipendenza. I carri giungeranno non solo da Sora ma anche da Torrice e da Monte San Giovanni Campano, a dimostrazione che “Sora Città del Carnevale storico” è divenuta punto di riferimento sull’intero territorio.

Dopo la parata tanto divertimento con Dj Set e animazione a cura di Maurizio Lombardi & Felix. Si esibiranno, inoltre, la Felix’s Dance Academy, Hobos Street Band, Karakasciò e Artisti di strada.

L’invito del Sindaco Luca Di Stefano e della Vice Sindaca Maria Paola Gemmiti è quello di mascherarsi e vivere con tanta allegria questa nuova edizione del Carnevale Estivo.