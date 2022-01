Sora, Carnevale del Liri, annullata edizione 2022

“Nonostante gli sforzi messi in campo per contrastare l’epidemia di Covid-19, anche il 2022 ci vede nel pieno dell’emergenza sanitaria. Pertanto, con grande rammarico, siamo costretti ad annullare la parata dei carri allegorici e tutti gli eventi tradizionalmente previsti per il Carnevale del Liri” dichiara il Sindaco Luca Di Stefano “Di concerto con l’Assessore alla Cultura Maria Paola Gemmiti e il Comitato Permanente del Carnevale del Liri, comunico che, per tutelare la salute pubblica, non si terrà alcun festeggiamento carnascialesco. Speriamo che, nei prossimi mesi, la situazione possa migliorare e ci consenta di tornare a frequentare le strade della città in sicurezza ed a svolgere le nostre manifestazioni tradizionali alle quali siamo legati”

comunicato stampa – foto archivio