Sora – Carnevale del Liri 2024, ecco il programma

Tante le iniziative organizzate a Sora in occasione del Carnevale del Liri 2024 che avrà il suo momento clou nella Grande Parata del Martedì grasso in programma il 13 febbraio a partire dalle ore 14.30. “Il Carnevale del Liri nasce da un lavoro di squadra. Senza la collaborazione tra associazioni, scuole e Amministrazione comunale non sarebbe possibile regalare alla città una kermesse così curata e che, edizione dopo edizione, attira a Sora un numero sempre maggiore di visitatori. Ringraziamo il Comitato Permanente del Carnevale del Liri per l’organizzazione e tutte le realtà convolte nella parata e nelle varie attività promosse” dichiara il Sindaco Luca Di Stefano e la Vice Sindaca con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti. Carnevale in Biblioteca 10 febbraio 2024 La Biblioteca Comunale organizza il laboratorio “Carnevale in Biblioteca”, rivolto ai bambini dai 5 ai 9 anni d’età. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, con letture animate e lavoretti su carta. Le attività si svolgeranno sabato 10 febbraio dalle 16 alle 17.30. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0776/828301.Mostra delle maschere da sabato 10 febbraio 2024.Presso la Sala Espositiva del Palazzo della Cultura sarà possibile ammirare le realizzazioni a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo Sora 3. In mostra numerose maschere per un viaggio pieno di allegria tra tanti colori e materiali diversi.Concerto di Carnevale 11 febbraio 2024 Anche la musica protagonista del carnevale sorano. Alle ore 21, nella Chiesa di Santa Restituta, l’attesa esibizione della Fantasia Veneziana, in collaborazione con Provincia Creativa. Il concerto di musica barocca già si preannuncia molto suggestivo. “Il Re del Carnevale Sorano” L’Associazione ImpresArte e l’I.C.Sora 1 partecipano ai festeggiamenti del Carnevale Sorano collaborando ad un progetto condiviso. Come già accaduto in occasione della partecipazione a “Sora Città del Natale 2023”, ImpresArte intende valorizzare i talenti, le creatività che connotano il nostro territorio e, soprattutto, coinvolgere in questo caso i bambini in un percorso di scoperta delle molteplici estrinsecazioni dell’arte e della cultura. Nello specifico ImpresArte ha realizzato la maschera “Il Re del Carnevale Sorano” che ambirà negli anni a seguire ad essere riconosciuta quale maschera tipicamente sorana. Essa è stata collocata sulla fontana in corrispondenza del Ponte di Napoli. In occasione della Grande Parata del Martedì Grasso la Maschera de “Il Re del Carnevale Sorano” sfilerà su Corso Volsci. L’I.C. Sora 1 ha contribuito realizzando maschere grafiche durante un laboratorio tenuto dal M° Ruggeri. Mostra “Il Carnevale del Liri” L’Associazione “ImpresArte” ha promosso un’interessante iniziativa. Presso il Palazzo della Cultura è stata realizzata una mostra fotografica dedicata al Carnevale del Liri. I visitatori potranno ripercorrere i momenti più belli delle passate edizioni, in un viaggio alla riscoperta del passato. È stato il Maestro Giuseppe Ruggeri a curare l’allestimento della mostra che è già visitabile e resterà aperta anche nei giorni successivi al 13 febbraio. Gran Parata dei Carri Allegorici MARTEDI’ 13 febbraio 2024 dalle ore 14.30 circa Sfilata degli alunni Istituto Comprensivo IC Sora 2 da p.zza Indipendenza con esibizione finale a p.zza Santa Restituta Esibizione della scuola di ballo “Star light dance” in piazza S. Restituta La grande parata dei carri allegorici partirà da Via Napoli per raggiungere piazza Santa Restituta. Partecipano:  Associazione Culturale “ImpresArte” (Istituto Comprensivo Sora 1, Gruppo mascherato, Carro “Re del Carnevale Sorano”)  Asilo nido “Il Nido dei Sogni” Alberto Santucci  Istituto “Beata Maria De Mattias”  Istituto “Santa Giovanna Antida”  Istituto Comprensivo “Evan Gorga”  Istituto di Istruzione Superiore “A. Valente”  Gruppo folklorico “La Racchia” di Sarnano  Carro allegorico Gruppo “QUESS’E’ GL’IE’ MONT MIE”  Carro allegorico Progetti Lucchesi  Carro allegorico Associazione Culturale “03039 Ducato di Sora”  Carro allegorico Associazione Culturale “Via Napoli”  Carro allegorico Centro sociale “Cancèglie”  Carro Allegorico Associazione Culturale “La Valle del Baronio” Presenta la parata la giornalista Ilaria Paolisso. Si precisa che, in caso di maltempo, tutti gli eventi saranno rinviati a domenica 18 febbraio 2024

COMUNICATO STAMPA