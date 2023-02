Sora – “Carnevale del Liri 2023”, grande successo per “Città in festa”

Ha preso il via, ieri, la kermesse “Sora Città del Carnevale 2023” che culminerà con la Parata dei Carri allegorici martedì 21 febbraio 2023.

L’evento “Città in festa” ha centrato l’obiettivo portando migliaia di visitatori nel centro cittadino nel corso dell’intera giornata di domenica.

Molto partecipata, nella mattinata, la Caccia al tesoro “Alla ricerca della Pàntasema perduta” a cura del Gruppo Scout sez. Assoraider di Sora. Tante famiglie si sono ritrovate a Parco Santa Chiara dove si sono svolte le attività in programma.

Nel pomeriggio hanno preso il via numerose iniziative: in Piazza Esedra ed al Bar Passeri animazione e spettacoli, al Bar Camilla intrattenimento, in Via Cittadella Karaoke, in Piazza Santo Spirito artisti di Strada, spettacoli e magia con Lampadino show. Tante le degustazioni: in Piazza Esedra (Bistro) ciambelle zuccherate frittella sorana, in Via Cittadella (Shabby wine one) frappe castagnole, nei pressi di Piazza Palestro (Ciambelleria Alonzi) ciambella sorana, in Piazza Santa Restituta Ape Pizza da Pietro, in Piazza Santa Restituta (Pizzeria dei Portici) Arancini, in Piazza Indipendenza (Il Gusto) frappe, castagnole e calascioni.

Dalle ore 14.30, in una gremitissima Piazza Santa Restituta, si è tenuto un momento di spettacolo che ha avuto come protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Sora 2, il Centro Danza di Monica Lupi e la SG Dance di Silvia Gaetani.

Ad aprire l’evento, presentato dalla giornalista Ilaria Paolisso, l’esibizione del duo “Nuove Note” Marco Di Ruscio (tastiera) ed Antonella Parravano (voce). A seguire tante applaudite coreografie: dai musical “Grease” e “Mamma mia” ai tormentoni “Mercoledì” e “Sei bellissima”.

Per l’Amministrazione Comunale hanno portato i saluti sul palco la Vice Sindaca con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti e la Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito che hanno ringraziato tutte le scuole per le straordinarie performance ed il Comitato Permanente del Carnevale del Liri, nella persona di Annamaria Giordano. Un sentito ringraziamento anche a Pietro Marcelli, coordinatore dell’evento “Città in festa”, ed alla Vice Preside dell’Istituto Comprensivo Sora 2 Antonella De Geronimo, intervenuta in rappresentanza del Dirigente Scolastico Avv. Maddalena Cioci.

Dopo il successo di domenica, cresce l’attesa per la “Grande Parata di Carnevale con carri allegorici” che prenderà il via domani martedì 21 febbraio 2023, dalle ore 14.30.

COMUNICATO STAMPA