Sora – “Camino de Tango”, serata speciale dedicata alla musica argentina

Il Comune di Sora è lieto di invitare la cittadinanza a “Camino de Tango”, una serata speciale dedicata alla danza e alla musica argentina, in programma mercoledì 23 luglio alle ore 22.00 nella suggestiva cornice del Chiostro della Biblioteca Comunale. L’evento fa parte della rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena”, promossa dal Comune di Sora con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Provincia di Frosinone, curata dalla Corale Polifonica di San Silvestro Papa sotto la direzione artistica del M° Alessandro Cedrone.

Protagonisti della serata saranno Simone Facchini e Gioia Abballe, coppia artistica di fama internazionale. Campioni Europei 2013 di Tango Escenario, Vicecampioni Mondiali 2017 e coppia più votata al mondo dalla giuria popolare nello stesso anno, i due ballerini vantano una carriera ultraventennale che li ha visti esibirsi nei principali teatri e festival del mondo, portando ovunque la passione e l’eleganza del tango argentino.

Ad accompagnare la loro esibizione, la musica dal vivo di due straordinari musicisti:

Simone Marini, bandoneonista tra i più autorevoli a livello internazionale, è anche arrangiatore e direttore musicale. Ha collaborato con grandi artisti della scena mondiale ed è docente al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara.

Samuele Orazi, giovane pianista abruzzese, vincitore di numerosi concorsi, si è già esibito in prestigiosi teatri italiani ed europei, collaborando anche con la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana.

La serata sarà presentata da Ilaria Paolisso.

«Siamo felici di ospitare a Sora artisti di questo livello, capaci di valorizzare attraverso il linguaggio universale della musica e della danza luoghi della nostra città ricchi di storia e di bellezza. “Camino de Tango” è uno degli appuntamenti più suggestivi della rassegna estiva, che coniuga arte e territorio, talento e identità. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, a partire dalla Regione Lazio, dalla Corale di San Silvestro Papa e da chi lavora ogni giorno per offrire alla cittadinanza eventi di qualità.» afferma il Sindaco Luca D Stefano

La Consigliera Delegata alla Biblioteca, Museo ed Archivio storico Manuela Cerqua dichiara: «La presenza di Simone Facchini, Gioia Abballe, Simone Marini e Samuele Orazi ci permette di proporre al pubblico uno spettacolo completo, in cui gesto e suono si fondono in un’esperienza artistica intensa e raffinata. «Camino de Tango rappresenta perfettamente lo spirito della nostra rassegna: raccontare i luoghi attraverso le storie e le emozioni degli uomini che li attraversano. Il chiostro della Biblioteca diventa così palcoscenico di una narrazione che parte dal tango per arrivare al cuore della città.»

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.