Sora cambia volto: il 20 giugno taglio del nastro per la nuova Piazza Palestro

SOR A – La città si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo. Sabato 20 giugno, alle ore 20, sarà inaugurata ufficialmente la rinnovata Piazza Palestro, al termine di un importante intervento di riqualificazione urbana che ha interessato uno degli spazi più frequentati del centro cittadino.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Luca Di Stefano, che ha voluto condividere con la cittadinanza il significato dell’opera appena completata. «Un nuovo spazio restituito alla comunità, un luogo di incontro, socialità e bellezza urbana», ha dichiarato il primo cittadino, invitando residenti e visitatori a partecipare alla cerimonia inaugurale.

L’intervento punta a valorizzare il cuore della città, migliorando la fruibilità dell’area e rendendola più accogliente per famiglie, giovani e anziani. La nuova Piazza Palestro si propone infatti come punto di riferimento per la vita sociale e culturale di Sora, con spazi rinnovati e una veste moderna capace di coniugare funzionalità ed estetica.

«Vi aspettiamo per l’inaugurazione della rinnovata Piazza Palestro – ha aggiunto Di Stefano – un importante intervento di riqualificazione che arricchisce il cuore della nostra città».

L’appuntamento è dunque fissato per il 20 giugno alle ore 20, quando cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni potranno scoprire il nuovo volto della piazza e celebrare insieme un progetto che punta a rafforzare il senso di appartenenza e la qualità della vita urbana.