Sora – Calvario per i pazienti all’ospedale SS. Trinità, reparti senza aria condizionata: “E’ inaccettabile”

(Di Augusto D’Ambrogio).

Ci arrivano molte segnalazioni da familiari di persone ricoverate presso il reparto di medicina dell’ospedale dell SS. Trinità di Sora, che stanno letteralmente soffrendo il caldo per la mancanza di area condizionata nelle stanze di ricovero, premesso che il reparto è situato al quarto piano, quindi quasi sotto tetto ed è un calvario il caldo che si può soffrire nelle camere dove sono ricoverati i pazienti visto le alte temperature proibitive di questi giorni.Ci chiediamo ma il reparto è fornito di un impianto di condizionamento, oppure no? E se c’è perchè non viene acceso? Se non c’è l’impianto perchè non installare dei ventilatori per areare il reparto di medicina? Bisogna sempre pensare alla dignità del malato e visto che sopratutto la maggior parte dei ricoverati sono persone anziane in questo periodo, salvo alcuni casi, questi pazienti non si possono lasciare con le alte temperature visto che alcuni sono costretti a letto ed hanno diritto ad una degna degenza. Dalle informazioni in nostro possesso ci risulta inoltre che nelle guardiole e negli uffici l’aria condizionata c’è, bisogna pensare prima ai malati e poi al resto. Alcuni familiari dei pazienti hanno portato da casa dei ventilatori per i propri cari, e non ci sembra giusto che in un luogo di sofferenza ci si aggiunge anche il caldo atroce a rendere ancora più dura la vita dei malati. Ci rivolgiamo a chi di dovere affinchè questo problema venga risolto al più presto perchè ci ripetiamo: “La dignità dei malati prima di ogni cosa”

Correlati