Sora Calcio, nuovo ingaggio del difensore Giuseppe Filì

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 annuncia l’ingaggio del difensore siciliano classe 2002 Giuseppe Filì nell’ultima stagione in serie D con le maglie di United Riccione e Vastogirardi. Per il difensore centrale mancino scuola Trapani, esperienze importanti in Primavera 1 con Milan ed Empoli prima dell’approdo in serie C con la maglia del Messina nella stagione 22/23 dove colleziona 11 presenze. Nell’ultima stagione si è diviso in serie D nel girone F con le maglie di United Riccione e Vastogirardi ed ora l’approdo in maglia bianconera dove andrà a rinforzare la linea difensiva a disposizione del mister Stefano Campolo.

