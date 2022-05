Sora – Calcio / Lazio Cup, tutto pronto per la 14ª edizione

Il 17 maggio prenderà il via la 14ª edizione del Lazio Cup. Saranno 16 le squadre Under 17, divise in 4 gironi, che si sfideranno per contendersi il titolo.

Il girone D si disputerà allo Stadio “C. Tomei” ed il Sora di mister Stefano Tanzilli sfiderà i pari età dell’Atletico Madrid, la Salernitana e una selezione canadese.

Questo il calendario degli incontri:

Martedì 17 maggio ore 10.30 – Asd Sora Calcio 1907 – Atletico Madrid

Mercoledì 18 Maggio ore 10.30 – Asd Sora Calcio – Canada Select

Giovedì 19 maggio 17.30 -. Asd Sora Calcio 1907 – Salernitana

La finalissima si giocherà domenica 22 maggio, alle ore 10.30, allo Stadio “Claudio Tomei”.

“E’ motivo di orgoglio potermi complimentare con gli organizzatori della 14^ edizione del torneo internazionale Lazio Cup – dichiara il Sindaco Luca Di Stefano – Lo sport resta uno strumento insostituibile di incontro e confronto tra diverse culture, veicolo fondamentale per accrescere tra i più giovani i principi di correttezza, lealtà e attaccamento ai valori autentici della vita. Personalmente sono ancor più felice di ospitare il Lazio Cup a Sora visto che, anni fa, ho avuto la fortuna di poter giocare questo straordinario torneo. Sono consapevole, quindi, dell’opportunità che avranno i ragazzi sorani ma anche tutta la cittadinanza che, allo stadio “Tomei”, potrà assistere a tante partite e alla finale del 22 maggio“.

COMUNICATO STAMPA