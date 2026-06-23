Sora Calcio, il M5S scende in campo: depositata una mozione per salvaguardare il titolo sportivo

Il Movimento 5 Stelle in Regione Lazio ha depositato una mozione per tutelare il futuro del Sora Calcio, storica realtà sportiva che rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento per la città e per l’intero territorio.

L’iniziativa punta ad avviare un confronto immediato con FIGC, Lega Nazionale Dilettanti e istituzioni locali per garantire la permanenza definitiva del titolo sportivo a Sora, preservando così un patrimonio di storia, tradizione e identità collettiva.

La mozione impegna inoltre la Giunta regionale a sostenere il settore giovanile e a valorizzare, attraverso specifici fondi regionali, le società calcistiche storiche che svolgono un importante ruolo sociale ed educativo.

“Difendere il Sora Calcio significa proteggere un bene della comunità che appartiene ai tifosi, alle famiglie e ai giovani atleti”, sottolineano i promotori dell’iniziativa. Un intervento che mira a garantire continuità e futuro a una delle realtà sportive più rappresentative della provincia, affinché la sua storia possa essere tramandata alle nuove generazioni.