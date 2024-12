Sora Calcio, finisce a reti bianche Sora – Recanatese

Il Sora, nonostante la solita buona prestazione, non riesce a fare gol e con la Recanatese finisce 0-0. La vittoria manca da 8 turni e la classifica si complica con i bianconeri praticamente in zona playout. Partita non bella, ma molto combattuta e giocata su un campo pesante per la pioggia incessante che non ha aiutato il bel gioco.

In avvio subito una grande occasione per il Sora: al 2′ Stampete se ne va sulla sinistra e mette sul secondo palo dove Bauco da due passi manca il tap in vincente, Al 17′ si vede la Recanatese con tiro da fuori di Alfieri bloccato a terra da Boscolo. Il Sora insiste e al 20′ Di Gilio impegna in una difficile deviazione il portiere ospite Del Bello. Al 28′ Fontana ruba palla ad un avversario e si invola verso la porta recanatese, insaccando in rete, ma viene fermato per una posizione di fuorigioco quantomeno dubbia. Al 45′ Stampete non arriva alla deviazione vincente sul cross dalla destra di Marchetti.

Anche ad inizio ripresa il Sora parte forte. Al 5′ Bauco se ne va sulla destra, entra in area e con il destro sfiora il primo palo. All’8′ ci prova Fontana con un tiro dalla distanza, ma il portiere ospite para in due tempi. I bianconeri insistono e al 18′ Filì manda a lato di testa un corner battuto da Di Gilio. Al 27′ tiro cross di Stampete che sfiora la traversa. Al 30′ si rivedono gli ospiti con un tiro di Raparo che però finisce alto sulla traversa. Il Sora ci prova con generosità, con mister Schettino che manda in campo il neo acquisto Rao a centrocampo e Fagotti in attacco, ma non sfonda. Al 38′ Stampete se ne va in contropiede, ma viene toccato prima di entrare in area, cadendo a terra, ma l’arbitro fa proseguire negando il calcio di punizione e il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. La gara è sul filo del rasoio, con le due squadre che nel finale ci provano. Al 40′ tiro a lato della Recanatese, mentre al 42′ è il nuovo acquisto Rao a sfiorare il palo con un tiro cross che avrebbe meritato miglior sorte. Il Sora sale a 16 punti, ma la classifica si complica ulteriormente, con i bianconeri praticamente in zona playout e domenica prossima difficile trasferta in casa dell’Aquila.

SORA-RECANATESE 0-0

Sora: Boscolo, Ippoliti, Orsi (30’st Fagotti), Salviato, Gemini, Filì, Di Gilio, Marchetti (16’st Rao), Fontana, Stampete (38’st Jirillo), Bauco (48’st Seck). A disp.: Simoncelli, Pagni, Gentilforti, Cani, Boglione. All. Schettino.

Recanatese: Del Bello, Mondini, Alfieri, Ferrante, Cusumano, Canonici (27’st Pepa), D’Angelo, Ferrante, Raparo, Bellusci, Spagna. A disp.: Talozzi, Manfredi, Gomez, Masi, Pesaresi, Buzzecchese, Marchegiani, Valleja. All. Bilò.

Arbitro: Iurino di Venosa.

Note: ammoniti Salviato (S), Gemini (S), Cusumano (R), Bilò (R).

Correlati