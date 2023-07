Sora Calcio, ancora due nuovi acquisti

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica la firma di Mattia Mascella, play di centrocampo classe 2004 proveniente dal Montespaccato con cui nello scorso anno si è messo in mostra come uno degli under più interessanti della categoria tanto da essere elemento imprescindibile anche nella Rappresentativa di Serie D di mister Giuliano Giannichedda, che ha partecipato al Torneo di Viareggio, e dell’attaccante classe 2003 Sergio Jirillo, proveniente dalla Primavera del Frosinone con cui nelle ultime stagioni ha vinto un campionato di Primavera 2 (con uno score personale di 12 reti) e disputato una buona stagione in Primavera 1.

COMUNICATO STAMPA

