Sora Calcio 1907, scatta il silenzio stampa: la società blocca ogni dichiarazione ufficiale

Con una nota diffusa nella giornata odierna, l’A.S.D. Sora Calcio 1907 ha annunciato l’adozione del silenzio stampa fino a nuova disposizione. La decisione, comunicata attraverso i canali ufficiali del club, vieta a tutti i tesserati di rilasciare dichiarazioni o interviste a emittenti televisive, radiofoniche, testate giornalistiche, siti web o piattaforme digitali.
Il silenzio stampa rappresenta uno strumento spesso utilizzato dai club per tutelare la squadra in momenti particolarmente delicati della stagione, evitando interferenze mediatiche e consentendo all’ambiente di concentrarsi esclusivamente sul lavoro in campo.
Fino a nuova comunicazione, dunque, ogni aggiornamento ufficiale relativo alla squadra verrà diffuso esclusivamente attraverso le note della società.
