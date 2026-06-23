Sora Calcio 1907, Marcelli alza la voce: “I titoli sportivi si conquistano sul campo”

Difendere la storia, l’identità e il valore dello sport. È questo il messaggio lanciato da Loreto Marcelli, che ha annunciato la presentazione di una mozione in Regione Lazio a sostegno del titolo sportivo del Sora Calcio 1907.«I titoli sportivi si devono conquistare sul campo», ha dichiarato Marcelli, sottolineando l’importanza di tutelare il patrimonio sportivo e la tradizione di una società che rappresenta da oltre un secolo la città di Sora e i suoi tifosi. La mozione punta a sensibilizzare le istituzioni regionali affinché venga salvaguardato il titolo sportivo del club bianconero, considerato un bene collettivo costruito attraverso sacrifici, passione e risultati ottenuti sul terreno di gioco.L’iniziativa ha già raccolto attenzione nel mondo sportivo locale e tra i sostenitori del Sora, che vedono nella difesa del titolo una battaglia per preservare la storia e l’identità della squadra. Un segnale forte, dunque, che riaccende il dibattito sul futuro del calcio sorano e sulla tutela dei valori autentici dello sport.