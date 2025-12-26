Sora Calcio 1907: allenamenti spostati a Balsorano per le criticità strutturali del “C. Tomei”

La A.S.D. Sora Calcio 1907 ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale rivolto ai tifosi e agli organi di stampa, che gli allenamenti della prima squadra verranno temporaneamente trasferiti presso lo Stadio Comunale “Alfio Tuzi” di Balsorano (AQ). La decisione si è resa necessaria a seguito delle numerose problematiche strutturali riscontrate allo Stadio “Claudio Tomei”.

Secondo quanto riportato dalla società bianconera, le criticità riguardano in particolare i servizi igienici, il sistema di riscaldamento, infiltrazioni d’acqua nei locali comuni e il malfunzionamento delle caldaie per la fornitura di acqua calda. Nell’ultima gara casalinga — viene sottolineato nella nota — sia la terna arbitrale che la squadra ospite sono state costrette a utilizzare docce fredde.

Per garantire condizioni adeguate agli atleti e allo staff tecnico, la dirigenza del Sora Calcio ha quindi optato per lo spostamento degli allenamenti a Balsorano, ringraziando anticipatamente l’amministrazione comunale e la società ospitante per la disponibilità e l’accoglienza.

Restano invece da definire le soluzioni logistiche per le gare interne. A partire dalla prossima partita casalinga contro il Giulianova, il club comunicherà di volta in volta lo stadio designato per la disputa degli incontri.

La società ha inoltre annunciato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, verrà indicata la nuova struttura destinata ad ospitare allenamenti e attività del Settore Giovanile.

Con questo provvedimento, il Sora Calcio 1907 intende tutelare la sicurezza e il benessere dei propri tesserati, in attesa degli interventi di ripristino necessari per rendere nuovamente funzionale lo Stadio “C. Tomei”.

