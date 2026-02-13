Sora – Caffè Letterario, nuovo appuntamento al Museo della Media Valle del Liri

Prosegue il percorso di “Sora Città che Legge – La lettura per tutti” con un nuovo appuntamento del Caffè Letterario, che mantiene la sua formula ormai amata dal pubblico:

✨ 4 lettori

✨ 4 libri

✨ 4 gruppi pronti ad ascoltare ed emozionarsi

✨ 40 minuti di storie condivise

Anche questa volta cambia la location.

La lettura esce ancora una volta dai suoi luoghi consueti per abitare uno spazio diverso e carico di significato: il Museo della Media Valle del Liri.

Perché il progetto non è un semplice calendario di eventi.

È un metodo.

Un metodo che vuole portare i libri fuori dalla biblioteca, superare i confini tradizionali, raggiungere altre persone, intrecciare nuovi interessi, creare occasioni di aggregazione e rendere la lettura un’esperienza diffusa, accessibile, condivisa.

In questo nuovo appuntamento, le storie dei libri dialogheranno con frammenti di storie ancora più antiche: quelle della nostra città e delle genti che ci hanno preceduto.

Ad accompagnare le letture sarà il Racconto d’Archeologo, affidato all’archeologa Manuela Cerqua, in un intreccio suggestivo tra narrazione letteraria e memoria del territorio.

📍 Museo della Media Valle del Liri – Sora

🗓 Domenica 22 febbraio 2026

🕓 Ore 16.00

🎟 Ingresso gratuito – posti limitati

📲 Prenotazione obbligatoria:

☎️ 0776 828301

oppure attraverso i canali di Sora Città che Legge

La lettura continua a camminare nella città.

E ogni luogo può diventare spazio di incontro, ascolto ed emozione. 💛📖