Sora – Buon Compleanno Don Felice

Oggi è un giorno speciale, e LiriTV desidera unirsi alla gioia della comunità per celebrare il compleanno di Don Felice, una guida spirituale instancabile, sempre pronto ad ascoltare, consigliare e donare il suo tempo con generosità.

Don Felice, il tuo impegno, la tua fede profonda e il tuo sorriso sincero sono un esempio per tutti noi. Con il tuo entusiasmo e la tua dedizione, riesci a portare luce e speranza nella vita di tante persone. Sei un punto di riferimento prezioso, e il tuo cammino è un dono per la comunità.

Da parte di tutto lo staff di LiriTV, ti auguriamo una giornata colma di gioia, serenità e affetto. Che il Signore continui a benedirti e a donarti la forza per portare avanti la tua missione con l’amore e la passione che ti contraddistinguono.

Tanti auguri Don Felice!

Con stima e gratitudine,

LiriTV

Correlati