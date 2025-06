Sora – Buon compleanno alla signora Fiorinda, colonna storica della cantina “La Persona”

Oggi la città di Sora festeggia un compleanno speciale: la signora Fiorinda, figura amatissima e stimata in tutta la comunità, compie 82 anni. Un traguardo importante per una donna che ha fatto la storia del commercio locale grazie alla sua intramontabile cantina “La Persona”, punto di riferimento per generazioni di sorani.

La signora Fiorinda ha iniziato la sua attività il 10 maggio del 1958, animata da passione, determinazione e un profondo amore per il proprio territorio. Da allora, quella che era una piccola realtà a conduzione familiare è diventata un’autentica istituzione cittadina, conosciuta non solo per i suoi prodotti, ma soprattutto per l’accoglienza genuina e il sorriso instancabile della sua fondatrice.

Oggi, a distanza di 66 anni dall’apertura, la cantina è ancora viva e vitale grazie anche all’aiuto dei suoi cinque figli, che proseguono con orgoglio il percorso tracciato dalla madre. La signora Fiorinda continua ad essere presente, vigile e affettuosa, diventando negli anni una vera e propria “nonnina” per tutti i frequentatori abituali e occasionali del locale.

La sua figura rappresenta un esempio raro di dedizione e coerenza, un simbolo di quella Sora operosa e autentica che affonda le radici nella memoria e si proietta nel futuro attraverso il lavoro e i valori della famiglia.

A lei vanno oggi gli auguri più sinceri da parte della nostra redazione, uniti all’abbraccio affettuoso di tutta la comunità sorana che le vuole bene e la ammira.

Buon compleanno, signora Fiorinda, e grazie per il suo instancabile esempio. La redazione di Liritv