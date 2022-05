Sora – Bulloni sporgenti dall’asfalto, contusione al piede per un cittadino

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota inviataci da un nostro lettore.

“CAMMINANDO LUNGO IL MARCIAPIEDE IN PROSSIMITÀ DELLA FERMATA DELLE LINEE COTRAL, IN VIA CARLO PISACANE, (zona stazione ferroviaria), A SORA, SONO INCIAMPATO SU UNO DI QUESTI MALEDETTISSIMI BULLONI RISCHIANDO DI CADERE ROVINOSAMENTE. HO RIPORTATO UNA LIEVE MA DOLOROSA CONTUSIONE AL MIGNOLO DEL PIEDE DESTRO. QUESTI QUATTRO BULLONI, COME SI EVINCE DALLE FOTO ALLEGATE,SPORGONO DI CIRCA 3 CM DALL’ASFALTO SOTTOSTANTE. È MAI POSSIBILE CHE NESSUNO SI PREOCCUPI DI ELIMINARE QUESTO GRAVE PERICOLO PER I PEDONI ? RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE CHI ABBIA LA SENSIBILITÀ DI SEGNALARE IL PERICOLO A CHI DI DOVERE”

