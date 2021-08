Sora / Broccostella, si cerca disperatamente Pallina

Si cerca disperatamente Pallina, questo gattino che vedete in foto, ha meno di due mesi, ha un neo nero sul margine dell’orecchio sinistro e pesa meno di un chilo. È stata smarrita oggi intorno alle ore 12.30 circa in località San Martino a Broccostella,ma si cerca anche a Sora perché probabilmente il gattino può essersi infilato sotto una macchina che partita dall’abitazione della stessa, si è diretta a Sora sulla strada principale che si diretta sulla strada principale fino a via Firenze,vicino il commissariato. La sua padrona la cerca disperatamente, chiunque la vedesse può contattare la nostra redazione.

Correlati