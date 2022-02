Sora / Broccostella: “Quante volte dimentichiamo di chiedere a noi stessi…mi voglio bene?”

Il format è nato da un’ idea dell’associazione culturale no profit Iniziativa Donne nel 2015 per porre al centro dell’attenzione dei cittadini, nella settimana dedicata all’amore, l’importanza del voler bene a se stessi. Quest’anno, nella giornata di San Valentino, presso le panchine rosse presenti nel parco Santa Chiara di Sora e nella villa comunale Giovanni Paolo II a Broccostella è stato lanciato un messaggio di riflessione. “Sono rossa, ma non di passione. Sono rossa di dolore. Sono qui per ricordarti che in uno schiaffo non c’è amore”. Tanti i temi affrontati nel corso degli anni che hanno sempre posto al centro la domanda: “mi voglio bene?”. Le risposte sono state date durante convegni, mostre, format fotografici grazie a professionisti e studenti. L’arte, la cura per se stessi, la cultura del rispetto,la forza della comunicazione, il volersi bene riconoscendosi allo specchio. Nutrizionisti, psicologi, avvocati, architetti, parrucchieri, docenti universitari, stilisti, sono alcune delle professionalità che in questi anni si sono avvicinate al format. Quest’anno, in cui la pandemia detta le regole, e non è possibile realizzare eventi, la scelta è ricaduta nel realizzare istallazioni che facciano riflettere sul volersi bene, allontanando dalle nostre vite amori malati. #iniziativadonne #sora #broccostella

