Sora – Borse di studio “IoStudio”, al via le domande per l’anno scolastico in corso

Aperti i termini per la presentazione delle domande per le Borse di studio “IoStudio” a.s. 2025/2026. Lo comunicano il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito.

Il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado (statali e paritarie) o frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (quarti anni esclusi).

Le borse di studio potranno essere utilizzate per l’acquisto di libri di testo, per le spese di mobilità e trasporto e di accesso a beni e servizi di natura culturale.

“Le borse “IoStudio” sono un aiuto economico molto utile per le famiglie degli studenti, andando a sostenere il diritto allo studio nel percorso formativo dell’istruzione superiore – dichiarano il Sindaco Di Stefano e la Consigliera Di Vito – La misura va a contrastare la dispersione scolastica e favorisce gli studenti, agevolando l’accesso all’acquisto di libri di testo, alla mobilità studentesca e alla fruizione di servizi culturali”.

Può presentare la richiesta il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Sora; b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente, non superiore a € 15.748,78; c) frequenza nell’anno scolastico 2025/2026 di Istituti di istruzione secondaria di II grado statali e paritari, dei primi tre anni di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (quarti anni esclusi).

Le domande vanno compilate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, disponibile:

sul sito internet comunale www.comune.sora.fr.it servizi online / modulistica / tutta la modulistica /istruzione;

presso il front-office del Comune di Sora, in Corso Volsci 111.

Le domande, complete della documentazione richiesta, devono essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comunesora@pec.it entro e non oltre lunedì 30 marzo 2026.

Per informazioni contattare via e-mail l’indirizzo: istruzione@comune.sora.fr.it.