Sora – Borse di studio a.s. 2024/2025: al via il ritiro

Sono in erogazione le borse di studio a.s. 2024/2025. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito.
L’importo della singola borsa di studio è pari a 192,50 euro.
MODALITA’ DI RITIRO
Per gli studenti beneficiari minorenni un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale, o chi ne fa le veci, può recarsi in un qualsiasi Ufficio Postale munito dei seguenti documenti in originale:
- proprio documento di identità in corso di validità per l’identificazione;
- proprio codice fiscale;
- documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario;
- codice fiscale dello studente beneficiario.
Previa esibizione di questi documenti, il genitore, o chi ne fa le veci, comunica all’operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova Carta Postepay “Borse di Studio”.
Per i Tutori/Curatori è necessario esibire allo sportello dell’Ufficio Postale il provvedimento di nomina, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che esercita la rappresentanza legale.
Gli studenti beneficiari maggiorenni possono presentarsi in un qualsiasi Ufficio Postale muniti di un documento d’identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio attraverso il ritiro della Carta Postepay “Borse di Studio”.
Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell’anno scolastico 2021/2022 e/o 2022/2023, 2023/2024, l’accredito della borsa di studio per l’annualità 2024/2025 avverrà direttamente sulla Carta Postepay “Borsa di Studio” in loro possesso, senza doversi recare presso un Ufficio Postale.
Per riicevere assistenza sugli aspetti che non riguardino l’individuazione dei beneficiari e la trasmissione dei relativi dati di competenza delle Regioni, è possibile inviare segnalazioni via e-mail all’indirizzo iostudio@istruzione.it.