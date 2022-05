Sora – Borse di studio a.s. 2021/2022, aperti i termini

Aperti i termini per richiedere le borse di studio “IoStudio” a.s. 2021/2022, a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie o frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito. È fissato al 1° luglio 2022 il termine per la presentazione delle domande. Possono presentare la richiesta il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza nel Comune di Sora; b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente, non superiore a € 15.748,78, in base all’ultima attestazione ISEE in corso di validità; c) frequenza nell’anno scolastico 2021/2022, di Istituti di istruzione secondaria di II grado statali e paritari, dei primi tre anni di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale. Le domande vanno redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, disponibile sul sito internet comunale www.comune.sora.fr.it alla sezione Modulistica, presso il front-office della Biblioteca comunale (in piazza San Francesco) e presso il front-office del Comune di Sora, (in Corso Volsci 111). Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta dall’avviso pubblico, vanno presentate tramite: – PEC all’indirizzo: comunesora@pec.it; – email: ufficioprotocollo@comune.sora.fr.it; – a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sora – Corso Volsci 111, in busta chiusa con la dicitura “Contiene domanda per la Borsa di Studio A.S. 2021/2022”. Per informazioni consultare l’Avviso pubblico o scrivere ai seguenti indirizzi: istruzione@comune.sora.fr.it – dirittostudio@comune.sora.fr.it .

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO