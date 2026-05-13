Sora – Borsa di studio “Edoardo Abbate”: tutto pronto per la premiazione

Si terrà sabato 16 maggio 2026 la cerimonia di premiazione della “Borsa di studio Edoardo Abbate”, giunta alla sua tredicesima edizione. L’evento, patrocinato dal Comune di Sora, si svolgerà nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, alle ore 10.30. Previsti gli interventi del Sindaco Luca Di Stefano, del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini, della giuria del concorso e della famiglia di Edoardo. La borsa di studio nasce dalla volontà della famiglia Abbate di ricordare la figura di Edoardo, prematuramente scomparso il 14 luglio 2012, a causa di un incidente motociclistico. Il bando è riservato agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, residenti a Sora o iscritti presso una scuola superiore della città. La borsa di studio premia i ragazzi che abbiano uno stile di vita improntato all’altruismo, alla tolleranza, alla disponibilità ed alla solidarietà. Doti che hanno sempre contraddistinto la vita di Edoardo Abbate. La partecipazione al Premio avviene attraverso la segnalazione da parte della scuola frequentata dai candidati. Quindi, un’apposita commissione, composta da tre membri, valuta le candidature pervenute e, a suo insindacabile giudizio, assegna il premio del valore di 1000 euro.Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Borsa di studio “Edoardo Abbate”