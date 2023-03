Sora – Borsa di Studio “Adriana Maria Tamburrini”, il 31 marzo cerimonia di premiazione

Venerdì 31 marzo, alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora, si svolgerà la Cerimonia di premiazione della Prima edizione della Borsa di Studio contro la violenza di genere intitolata ad “Adriana Maria Tamburrini”. Il Concorso nasce dalla volontà dell’associazione Risorse Donna, con il patrocinio del Comune di Sora e della Provincia di Frosinone che ne hanno riconosciuto l’importanza ed il valore sociale, di agire nell’ambito della prevenzione attraverso la specificità del Centro antiviolenza “Stella Polare”, con una rinnovata collaborazione con gli Istituti Scolastici. Il progetto di Concorso ha avuto avvio il 25 novembre 2022, coinvolgendo le scuole superiori secondarie di secondo grado: nello specifico le classi terze quarte e quinte e agli Istituti di formazione professionale aventi sede legale o operativa nel Comune di Sora, Arpino, Isola del Liri, Alvito. In risposta al Tema oggetto del concorso: “Una rivoluzione culturale: il ruolo di studenti e studentesse nel percorso di cambiamento verso la parità di genere”, 88 tra studenti e studentesse hanno presentato un elaborato, una comunità, quella studentesca, che si è resa davvero protagonista nell’esprimere il desiderio di innovazione culturale e civile. La cerimonia vedrà la partecipazione oltre dei studenti e delle studentesse, dei docenti – referenti delle scuole partecipanti e, in qualità di ospiti che hanno costruito in ambito locale il riferimento del movimento studentesco e civile negli anni 70 partecipando all’approvazione di riforme sociali storiche. Un momento significativo a cui si è tutti e tutte invitati a partecipare.

COMUNICATO STAMPA