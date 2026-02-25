Sora – Boom di prenotazioni per l’Open Day CIE: chiuse le prenotazioni

Grande successo per l’open day dedicato al rilascio della carta d’identità elettronica in programma sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 con apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Sora.

A seguito del boom di prenotazioni, il servizio ha raggiunto il limite previsto per le richieste.

“L’Open Day dedicato al rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) è stato accolto con grande entusiasmo dalla cittadinanza – dichiara l’Assessore all’Innovazione Tecnologica Andrea Alviani – L’iniziativa rientra nel piano verso la completa transizione digitale, visto che, dal 3 agosto 2026, la CIE sostituirà definitivamente le tradizionali carte d’identità cartacee. Abbiamo intercettato un’esigenza degli utenti, agevolando, in particolare, quanti, per motivi di lavoro, incontrano difficoltà ad accedere ai servizi comunali durante i giorni feriali. Il boom di richieste, che ci ha costretto a chiudere dopo pochissimo tempo le prenotazioni, testimonia che il servizio offerto è concreto ed utile”.