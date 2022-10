Sora – Bonus Trasporti, fino a 60 euro per l’acquisto degli abbonamenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha introdotto il “Bonus trasporti”, come sostegno al reddito e per il contrasto a un potenziale impoverimento conseguente alla crisi energetica in corso. Il provvedimento, rivolto a famiglie, studenti, lavoratori e pensionati, consiste in un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro. Il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere delegato alle attività di monitoraggio al servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano Francesco Corona invitano tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti a richiedere il contributo. Nel dettaglio, il Bonus trasporti è riconosciuto alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. E’ possibile richiedere l’agevolazione tramite SPID o carta di identità elettronica e successivamente acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria, mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto in precedenza telematicamente. Il beneficio va richiesto utilizzando lo specifico sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

COMUNICATO STAMPA