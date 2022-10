Sora – Bonificato dai calabroni il sentiero che porta al castello

Alcuni escursionisti avevano lamentato e segnalato la presenza di un grosso nido di calabroni rossi, su uno dei sentieri che portano al castello di San . Cassio e Casto di Sora. Così, con puro spirito di benevolenza, Massimo Di Ruscio si è recato sul posto rimuovendo il grosso favo, e mettendo in sicurezza tutta l’ area. L’ ennesima bonifica effettuata per scongiurare un pericolo troppo spesso sottovalutato, come quello rappresentato da questi pericolosi insetti, il cui pizzico ha creato diverse vittime. Un intervento reso ancora più importante dalla prossima celebrazione delle giornate FAI, che vedrà proprio il nostro castello, come punto di attrazione turistica nelle giornate organizzate dall’ ente sopra indicato.

