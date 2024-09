Sora, bonificata intera palazzina dai calabroni rossi in via Camangi (FOTO)

Dalle prime ore di questa mattina un team di esperti in bonifica calabroni rossi, la squadra sotto la supervisione del capo squadra Matteo Piselli con il supporto di Massimo Di Ruscio in collaborazione con la Multiservice Srl Di Alvito con l’operatore specializzato Rocco Di Stefano con piattaforma aerea di 40 metri, lavoro in massima sicurezza a norma su l intera palazzina di via Ludovico Gamangi 14, quartiere San Giuliano.L’intera palazzina da bonificare, è uno degli interventi più impegnativi sul territorio, il problema più grande che le canne fumarie sono collegate con gli interni degli appartamenti, collegati con le cappe di aspirazione di ogni singola cucina.

