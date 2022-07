Sora – Bonifica straordinaria dei tombini e dei pozzetti di scolo

Nella mattinata di oggi, gli operai del servizio tecnico del comune di Sora, hanno dato via alle operazioni di pulizia e bonifica di tombini e pozzetti di ispezione, del sistema fognario e di flusso del servizio idrico. L’ operazione si è resa necessaria anche a causa del maltempo degli ultimi giorni, che ha causato allagamenti in diversi punti della città. Un operazione di manutenzione chiesta da molti, e che il sindaco Luca Di Stefano ha voluto rispondere, dando inizio alle operazioni di pulizia, che vede gli operai del comune impiegati in questo importante servizio.

Correlati