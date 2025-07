Il violento nubifragio che si è abbattuto sul Sorano poco fa ha causato diversi disagi in città. Una vera e propria bomba d’acqua, accompagnata da forti raffiche di vento, ha provocato la caduta di un albero in via Incoronata. L’albero, sradicato dalle violente condizioni meteorologiche, è crollato al centro della carreggiata, bloccando completamente il transito dei veicoli e creando potenziali situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni. Prestare attenzione

