Sora – Bollette Conca, Pignalberi (Più Italia): “Aumenti spropositati, devono essere annullate”

Il duro colpo delle bollette salate del consorzio di Bonifica Conca di Sora i cittadini lo hanno sentito e lo stanno manifestando apertamente. Un forte malcontento raccolto anche dal presidente nazionale di Più Italia Fabrizio Pignalberi che dichiara: “Ho personalmente raccolto le numerose polemiche legate agli aumenti spropositati, in certi casi anche raddoppiati, delle cartelle inerenti al servizio di bonifica che numerosi cittadini si sono visti recapitare. Ho appreso che gli aumenti sono dettati da un aggiornamento dei ruoli che non veniva fatto dal 1999 ed ora a pagarne le conseguenze saranno i cittadini. Ho appreso anche che da questo aggiornamento è possibile che si sia verificato qualche errore. Alla base di quanto emerso chiedo formalmente al commissario dei consorzi di bonifica della provincia di Frosinone, Stefania Ruffo, di annullare le bollette emesse in autotutela per i possibili errori causati dall’aggiornamento dei ruoli. – Aggiunge e conclude Pignalberi – Altra cosa da annullare è il cosiddetto beneficio indiretto. Più Italia è e sarà sempre dalla parte dei cittadini e questo aumento sproporzionato è una vera e propria ‘stangata’ che non aiuta di certo il rilancio dell’economia.” Ha ragione da vendere Fabrizio Pignalberi, per colpa di chi non fa bene il suo lavoro paga sempre il “non colpevole”. Ed è una vera ingiustizia.

