Sora, bocconi killer: muore cucciolo meticcio

Russell era un cucciolotto dolce e simpatico, pronto a giocare con tutti e a fidarsi di tutti. Era il cucciolotto di una famiglia di Sora, residente su in Via Incoronata. Usiamo un verbo al passato perché purtroppo Russell non è più con noi, non è più tra la sua famiglia, stroncato da una dose letale di veleno nascosto in uno dei tanti bocconi killer disseminati per le strade della nostra città. Russell aveva circa un anno, ed età stato adottato dalla sua famiglia per fare felici i bimbi di casa. È solo l’ ultimo di una serie di tristi episodi che hanno come tristi protagonisti, i nostri amici a 4 zampe. Inutili sono stati i tentativi di soccorso da parte del medico veterinario chiamato dalla famiglia di Russell, troppo potente la dose di veleno ingerita che ha provocato al cucciolo lancinanti dolori, fino a portarlo su quello che amorevolmente chiamiamo ponte. Buon ponte Russell, e scusaci se non siamo stati all’ altezza di comprendere il tuo amore.

Correlati