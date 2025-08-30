SORA – BOARIOPLAYGROUND: LA SECONDA SERATA

Si riparte oggi, dalle 18:00, presso il Parco “A.Valente” di Sora, la seconda serata di “Boario Playground”, il festival di Sport, musica, arte e cultura organizzato dall’associazione giovanile “Sorani Fuorisede APS”

Dopo un giorno di stop causato dal maltempo, si inizia dalle 18:00 con il partecipato torneo di StreetBasket 3v3 a categorie. In apertura un corso gratuito di recitazione e teatro con Piergiorgio Sperduti

Alle 20:30 si parte con le rassegne culturali del “BoarioPodcast”, trattando il tema dell’abbandono del territorio e l’occupazione giovanile: con il direttore comunicazione RAI Fabrizio Casinelli, il presidente del Rotary Club Frosinone Mario Prata e l’imprenditore sorano Alberto La Rocca. A seguire, dalle ore 22:00, ci sarà il giornalista sportivo Fernando Siani, di Cronache di Spogliatoio

La serata proseguirà con un DJ Set targato MoreMusic

Boario Playground è un evento patrocinato da: Comune di Sora, Provincia di Frosinone, DiSCo Lazio, con il supporto di numerose attività commerciali del territorio.