Sora – Bilancio e Tributi, l’Amministrazione Di Stefano al lavoro

A pochi giorni dall’insediamento, la Giunta Di Stefano è già al lavoro per ottimizzare i flussi di cassa, importanti strumenti di analisi e controllo della gestione finanziaria dell’Ente. Le attività hanno preso il via con una ricognizione generale dello stato delle finanze.

L’assessore al Bilancio, Finanza e Tributi Loreta Altobelli si è messa subito all’opera per attivare il recupero dei crediti esigibili verso altri enti pubblici, in primis, la Regione Lazio.

Inoltre, dopo avere accertato la disponibilità della cassa, si è dato mandato alla Ragioneria di liquidare in tempi brevi le fatture dei fornitori dell’anno 2021.

Per quanto riguarda le entrate l’obiettivo è costruire un rapporto collaborativo tra Comune e cittadino. Il contribuente sarà avvisato circa le scadenze dei tributi e invitato a rispettare i tempi di pagamento. Si lavora per creare un confronto proficuo e non meramente persecutorio con i cittadini. Questo nuovo approccio, all’insegna della chiarezza e della collaborazione, sarà messo in campo già con la prossima scadenza IMU, prevista per il mese di dicembre. I possessori di immobili riceveranno una comunicazione di cortesia che ricorderà loro l’importo, la modalità di pagamento e la scadenza del tributo.

