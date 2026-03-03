Sora – Biblioteca Comunale: lavori al via

Nell’esercizio delle ordinarie funzioni di vigilanza e controllo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una verifica presso il Palazzo sede della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico.

A seguito degli esiti emersi e su disposizione della Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ing. Ciolfi, in raccordo con la Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Nichilò, è stato attivato un piano di interventi strutturali e organizzativi volto al rafforzamento degli standard di sicurezza dell’edificio, con particolare attenzione ai sistemi di protezione attiva e passiva e alle misure di prevenzione, a tutela degli utenti, del personale e del patrimonio custodito.

Concluse le necessarie valutazioni tecniche, sono stati avviati in questi giorni i primi interventi di riorganizzazione degli spazi e di adeguamento impiantistico, già previsti nella programmazione dell’Ente e ora anticipati nella tempistica,al fine di garantire la piena conformità dell’immobile alle normative vigenti e a migliorarne la funzionalità complessiva.

Le attività si inseriscono anche nel percorso di adeguamento ai requisiti previsti dalla Legge Regionale Lazio n. 24/2019 e dal Regolamento regionale n. 7/2024, cui occorre ottemperare entro il 1° settembre 2026, data di riapertura della finestra per la procedura di riaccreditamento nella rete regionale dei servizi culturali. In parallelo, sono in fase di redazione i nuovi regolamenti di gestione e le Carte dei Servizi della Biblioteca e dell’Archivio Storico, che saranno sottoposti al Consiglio comunale per la necessaria approvazione.

Tra gli interventi previsti figurano il ripristino degli accessi da via Friuli e il collegamento con l’Archivio Valente; il trasferimento dell’archivio corrente del settore Urbanistica e la riqualificazione degli spazi liberati; il rinnovo della sala ragazzi con nuovi arredi, dotazione di LIM, segnaletica accessibile e guida digitale dedicata ai più giovani.

Per l’Archivio Storico è prevista l’installazione di armadi compattabili ignifughi (sistemi Tecnoroll), l’avvio della digitalizzazione dei registri di stato civile con messa in rete per la consultazione in sede e da remoto e l’acquisizione di uno scanner professionale per la digitalizzazione ad alta qualità dei documenti. Le operazioni sul patrimonio storico saranno svolte previa autorizzazione della Soprintendenza competente.

È inoltre in corso un incremento del patrimonio librario, con nuove acquisizioni finalizzate ad ampliare e aggiornare l’offerta culturale.

La Biblioteca resterà aperta nei consueti orari (9.00–18.30), con prolungamento fino alle 19.00 dalla fine del mese. Nei prossimi giorni le sale studio saranno temporaneamente riorganizzate nelle ore mattutine. Solo il prossimo sabato la Biblioteca resterà chiusa per consentire attività di back office.

Interventi mirati e concentrati in pochi giorni per garantire servizi più sicuri, efficienti e adeguati agli standard richiesti, nell’interesse degli utenti.