Sora – Biblioteca Comunale, in arrivo importante finanziamento dalla Regione Lazio

Il Comune di Sora beneficerà di un finanziamento regionale di circa € 20.000,00, il più corposo ottenuto dai Comuni della Provincia di Frosinone, finalizzato a garantire le attività e gli interventi di ammodernamento della Biblioteca comunale. Sono stati, infatti, finanziati:  Il progetto “Meravigliose letture: voci e storie in cerca di giovani ascoltatori”, ideato da Davide Fishanger e Cataldo Nalli che, da circa 25 anni, si occupano di promozione della lettura, interagendo anche con realtà culturali nazionali quali l’Auditorium Parco della musica “E. Morricone”, il Festival Pordenone-legge, Ragazzi Medfest di Reggio Calabria e il Bologna Children’s Bookfair;  Il progetto “Le impronte della storia”, ideato dal maestro calligrafo Franco Taglione, che accompagnerà, attraverso un corso di calligrafia, gli attenti fruitori in una “immersione” del patrimonio librario del Fondo locale della Biblioteca, ricco di volumi attinenti la storia della Citta di Sora, anche attraverso la realizzazione di materiale riproduttivo. Il finanziamento ottenuto, inoltre, consentirà l’attivazione, presso la Biblioteca comunale, di un’intera Sezione di “Letture agevolata” per persone con disabilità visiva e per gli anziani, attraverso un sistema di “Lettura alternativa” mediante l’acquisto di: Libri a grandi caratteri, Audiolibri, libri letti con la sintesi vocale, libri braille, libri tattili ed E-Book. In riferimento alle attività di ammodernamento sarà allestito un COMPUTER-POINT, dotato di postazioni informatiche complete per operatori ed utenti e di una stampante in rete. Prevista anche l’istallazione di un moderno sistema di ANTITACCHEGGIO. Un ringraziamento agli Uffici del Servizio Cultura che hanno curato l’istanza di richiesta del finanziamento.

comunicato stampa – foto archivio