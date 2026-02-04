Sora – Biblioteca Comunale, al via un corso di fumetto per i giovani

Il Comune di Sora promuove un nuovo percorso formativo dedicato ai ragazzi e alle ragazze interessati ad avvicinarsi al linguaggio del fumetto e della narrazione per immagini.A partire da venerdì 13 febbraio 2026, presso la Biblioteca Comunale di Sora – Area Coworking (primo piano), prenderà avvio il Corso di fumetto, a cura di Umberto Di Passio, rivolto a giovani dagli 11 anni in su.Il corso si articolerà in quattro incontri, per quattro venerdì consecutivi, dalle ore 16.00 alle 17.30, e guiderà i partecipanti nell’apprendimento delle basi del disegno e dello storytelling a fumetti Il percorso formativo sarà dedicato in particolare allo studio dei personaggi, all’uso dell’inchiostro come strumento espressivo e alla realizzazione finale di una pagina a fumetti completa.L’iniziativa si inserisce nel progetto “Giovani Visioni” delle Politiche Giovanili del Comune di Sora, promosso dal consigliere delegato Francesco Monorchio e curato dall’associazione Officina della Cultura.Il corso si svolgerà all’interno dell’Area Coworking della Biblioteca Comunale grazie alla disponibilità dell’Associazione per la Gioventù di Sora, che ospita l’attività contribuendo concretamente alla realizzazione di un progetto culturale rivolto alle nuove generazioni.L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità educativa e creativa, volta a valorizzare il talento dei giovani e a promuovere forme espressive capaci di coniugare arte, immaginazione e narrazione.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp o telefonando al numero 331 283 3588.

Con questa iniziativa il Comune di Sora rinnova il proprio impegno nella promozione di percorsi culturali e formativi dedicati ai giovani.