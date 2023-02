Sora, Battisti: “Terminati i lavori riqualificazione e ammodernamento ospedale SS. Trinità”

“All’ospedale Santissima Trinità di Sora, con l’assessore Alessio D’Amato, dove sono terminati i lavori strutturali per efficientare il nosocomio e renderlo più confortevole per gli utenti. Sono stati fatti lavori al Pronto soccorso, alla sala di osservazione breve – intensiva, e sono stati ampliati e riqualificati tutti gli spazi per migliorare le condizioni di lavoro al personale e fornire cure migliori ai pazienti. Quello di Sora è uno dei tantissimi cantieri che abbiamo aperto nella nostra Provincia, grazie alla capacità di ottenere e spendere al meglio i fondi previsti per l’edilizia sanitaria. È un percorso che sta permettendo di riqualificare tutte le strutture e che inciderà positivamente sui servizi sanitari nel territorio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale, in visita presso l’ospedale di Sora con l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.

Comunicato stampa