Sora – Bando Servizio Civile, il Comune attiva servizio informazioni

Da mercoledì 25 gennaio 2023, per i ragazzi intenzionati a rispondere al bando del Servizio Civile Universale, sarà possibile ricevere informazioni sui progetti che avranno luogo dal prossimo agosto presso il Comune di Sora, nonché sulla presentazione della domanda. Gli interessati potranno recarsi al piano terra della sede principale del Comune, quella di Corso Volsci 111, presso l’URP. “Ho ritenuto opportuno, da delegato alle Politiche Giovanili ed in accordo con l’Ufficio di riferimento, favorire anche in questo modo la partecipazione ed il coinvolgimento dei ragazzi. Giova ricordare che i ragazzi collaboreranno con gli uffici comunali per 12 mesi, per un compenso di circa 450,00 euro al mese. Da non sottovalutare, tuttavia, anche l’aspetto formativo dell’attività svolta” dichiara il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio. Per inviare la domanda sono necessarie le credenziali per accedere con il proprio SPID ed un curriculum contenente la propria formazione, il titolo di studio ed eventuali esperienze lavorative. Salvo eventuali proroghe, la scadenza per fare domanda è fissata a venerdì 10 febbraio 2023.

Comunicato stampa