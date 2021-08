Sora – “Banca dei Capelli”, il 23 agosto consegna ufficiale delle ciocche raccolte

Nuovo appuntamento a Sora nell’ambito della campagna provinciale di sensibilizzazione sul tema oncologico “Mi taglio i capelli e dopo l’emergenza aiuto te”, promossa dall’Associazione no profit “Iniziativa Donne”.Il progetto sostiene l’iniziativa “Banca dei Capelli”, nata in provincia di Bari, che promuove le donazioni di ciocche di capelli di determinate caratteristiche per realizzare parrucche destinate ai pazienti oncologici.Il Comune di Sora ha fin da subito aderito alla campagna in veste di capofila per ben 20 comuni della provincia. L’iniziativa per la sua alta valenza sociale ha ricevuto anche il patrocinio della Asl di Frosinone.Le ciocche raccolte nei saloni sorani saranno consegnate ufficialmente all’Associazione “Iniziativa Donne” nel corso di una cerimonia che si terrà lunedì 23 agosto 2021, alle ore 13.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. Saranno presenti il Sindaco Roberto De Donatis, i parrucchieri coinvolti e le socie di “Iniziativa Donne”.Dopo la consegna, l’associazione sorana provvederà a inviare tutto il materiale alla “Banca dei Capelli”. Impiegando le ciocche raccolte saranno realizzate parrucche organiche che torneranno sul territorio per essere consegnate gratuitamente ai pazienti oncologici.

comunicato stampa