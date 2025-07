Sora, avviso sospensione idrica programmata in data 14 luglio 2025

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone” codice progetto: M2C4-I4.2_146, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori. Questi interventi sono parte di un progetto strategico volto a garantire una rete idrica più moderna, efficiente e sicura, capace di soddisfare al meglio le esigenze della comunità. Data e orario dell’interruzione: 📅 14.07.2025 ⏰ Dalle 09:00 alle 13:00 Zone interessate: • Via Barca San Domenico, Via Chiesa Nuova, Via Cioppiglio, Via Colle Pietra, Via dei Passionisti, Via dell’Industria, Via Felci, Via Forca, Via Forma Cialone, Via Giacomo Matteotti, Via Grignano, Via Incoronata, Via Madonna della Figura, Via Mezzano, Via Pagliarino, Via Pescura, Via Pozzillo, Via San Giorgio, Via Santa Apollonia, Via Spinelle, Via Vado Pescina, Via Vallanito. Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali emergenze, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 191 332 o a visitare il sito web https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5. Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i disagi.

